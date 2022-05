Giro: Sylvain Moniquet à nouveau offensif lors de la 14e étape

Et il parvient à nouveau à trouver l’ouverture, le bon mouvement. "J’ai réussi à sortir avec un groupe de dix coureurs", poursuit Sylvain Moniquet, qui s’était déjà échappé sur l’étape de l’Etna et sur celle de Naples. Il est parti avec de solides coureurs comme Diego Rosa, Alessandro Covi, Ivan Sosa, James Knox, Nans Peters ou Joe Dobrowski. "Je me sentais super bien, les jambes étaient bonnes et on roulait très fort en tête de course. Malheureusement, l’équipe Bora-Hansgrohe en a décidé autrement et a réduit l’écart. Notre avantage était de trois minutes et d’un coup il a fortement diminué. C’est dommage. Mais mon objectif était d’aller dans l’échappée et j’ai réussi. Je suis content de mes jambes, du mental, aussi."

Il termine cette étape à la 59e position. ‘Je me suis laissé un peu laissé aller à la fin, quand il y a eu toutes les attaques des leaders."