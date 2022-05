Romain Bardet contraint de quitter le Giro : « Il a été malade toute la nuit »

"C’était notre Français en lice pour un podium et quand on sait la préparation qu’il avait faite pour être en forme, c’est dommage", a directement réagi Démare lors de son interview d’après-course. Avant que la direction sportive de DSM ne donne des détails sur l’abandon de son leader.

"Jeudi, lors de l’étape vers Gênes, Romain, qui avait préparé le Giro de manière incroyable, ne s’est pas bien senti et a passé l’essentiel de la journée à l’arrière", précisait Matthew Winston sur Eurosport . "On a essayé de lui donner des soins durant la soirée mais il a été malade toute la nuit. Ce vendredi matin, on savait qu’il n’y avait pas beaucoup de chances de le voir terminer l’étape. Il a voulu prendre le départ car c’est un battant. Mais il était impossible de continuer."

L’équipier de Bardet, Romain Combaud, ne pouvait cacher sa déception après avoir franchi la ligne. "C’est un peu grossier mais… ça me fait chier. Je suis très ému car Romain est un bon copain et un super mec. J’avais pour mission de rester le plus longtemps possible avec lui. On se disait que la journée serait peut-être facile et qu’il pourrait se remettre d’aplomb pour ce week-end. Mais avec la chaleur, ce n’était pas possible. Il avait des douleurs à l’estomac et des vomissements. Un virus, quoi. Mais cela va passer et il pourra rebondir."

En prenant part au Tour de France dans un autre rôle que celui de chasseur d’étapes, initialement prévu? C’est trop tôt pour l’affirmer même si cet abandon au Giro pourrait modifier les plans, vu la forme que tient le Français. En attendant, l’équipe DSM va devoir se réorganiser autour de Thymen Arensman, pointé à la 11e place à une minute et 27 secondes du maillot rose Lopez. "On va continuer à se battre", termine Winston.