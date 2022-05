Lotte Kopecky dipsute en Espagne sa première course sur route depuis le printemps. Un printemps qui l’a vue remporter les Strade Bianche et le Tour des Flandres et prendre la 2e place de Paris-Roubaix, sa dernière course sur route le 16 avril. Elle a enlevé jeudi sa 19e victoire pro sur route.

"C’était assez dur aujourd’hui", a déclaré la cycliste belge dans l’interview flash. "Dans la finale, il y avait un vent de travers, c’était difficile de rouler et de rester hors du vent et d’économiser de l’énergie. Demi Vollering était dans ma roue, c’était une bagarre et quand nous avons passé les 3 km, nous étions en rassurées (Vollering vise le classement final). Il s’agissait d’un sprint et je savais que cette arrivée en montée me conviendrait, alors j’y suis allée à fond. A 200 mètres, j’ai insisté et je me suis accrochée."Le thermomètre a frôlé les 30 degrés jeudi près de Burgos. ""Il faisait très chaud et j’ai dû m’y habituer, mais heureusement, je la supporte, donc ça ne m’a pas trop gênée. Je suis heureuse de cette victoire."

C’est donc avec le maillot de leader sur les épaules que Lotte Kopecky, 26 ans, prendra vendredi le départ de la 2e étape, qui mènera le peloton de Sasamon à Aguilar de Campo sur 128 km.

Le Tour de Bugros, deuxième course à étapes du WorldTour féminin, se terminera dimanche.