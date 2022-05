Jean-François Bourlart, le patron d'Intermarché WG: "Il y a 10% de chances que Biniam Girmay soit au Tour de France"

"Cela m’attriste mais mon œil a besoin de repos, a précisé le coureur érythréen, qui va prendre cinq ou six jours de repos. Mais je suis impatient de prendre part à la suite de la saison."

Qui pourrait se dessiner autour du Tour de France? Le raccourci est tentant, pour transformer le crève-cœur d’un abandon en une opportunité de doubler Giro et Tour. Celui qui a passé le test d’une première participation à un grand tour avec succès, en se classant, dans le Top 5 de toutes les étapes qu’il ambitionnait, semble avoir un profil taillé pour jouer le maillot vert. L’étape pavée du Tour semble également à sa portée. Et l’idée même d’un duel avec van der Poel (avec qui il est devenu inséparable ces derniers jours) et van Aert sur la Grande Boucle, pour écrire un peu plus l’histoire, laisse rêveur. Mais chez Intermarché, on se veut surtout prudent.

"On va d’abord voir comment la blessure de Biniam guérit, indique Jean-François Bourlart, le patron de la formation belge. On va en discuter avec lui mais il y a peu de chances qu’on modifie son programme. Physiquement, il serait prêt pour le Tour mais la pression est tout à fait différente de celle d’un Giro. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 22 ans. Je dirais qu’il y a 10% de chances qu’on le voie sur le Tour de France, où nos leaders seront Louis Meintjes et Alexander Kristoff."

Quinten Hermans, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, devrait également avoir un rôle important à jouer sur les routes de l’Hexagone, lors des étapes vallonnées.

Son grand objectif: le Mondial en Australie

Pour Biniam Girmay, la fin de saison ne s’articulera plus autour d’un grand tour (il ne sera pas à la Vuelta non plus). "Il a encore de beaux objectifs cette année, sur des classiques et des semi-classiques qui lui conviennent bien", continue Jean-François Bourlard, qui cite notamment les Grand Prix cyclistes de Québec et de Montréal.

Deux courses de l’autre côté de l’Atlantique qui seront utilisées par de nombreux coureurs, dont Wout van Aert, pour préparer le championnat du monde en Australie, dont le parcours semble taillé pour Girmay. La Coupe du monde sera le grand objectif de la fin de saison de l’Érythréen, médaillé d’argent lors de l’épreuve U23 l’année dernière à Louvain, et qui s’alignera sur la course des professionnels pour la première fois de sa carrière. Avec la ferme d’intention de marquer, une nouvelle fois, l’histoire du cyclisme.

Avant cela, on devrait le retrouver à la Brussels Cycling Classic, le 5 juin, avant d’enchaîner le Tour de Pologne, le Tour du Limousin et la Bretagne Classic.