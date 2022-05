Giro: la 12e étape pour Stefano Oldani

"Bien sûr que ce n’était pas facile", a déclaré Stefano Oldani aux organisateurs après l’arrivée. "Lorenzo Rota est mon ami, je savais qu’il était rapide, je devais donc le surveiller, et ce n’était pas facile à gérer avec un autre coureur. Mais on dirait que j’y suis parvenu."

Les trois hommes faisaient partie de l’échappée du jour, qui a compté 25 coureurs. Le trio s’est détaché à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée.

"On savait que si on mettait plusieurs coureurs dans l’échappée, beaucoup de gars se concentreraient sur Mathieu et les autres pourraient tenter d’en profiter", a déclaré Oldani. "On a très bien joué le coup, on était la seule équipe avec trois coureurs à l’avant. C’est une sensation magique. J’ai travaillé tellement dur pour ça."

Le peloton, avec le maillot rose Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), a franchi la ligne d’arrivée à plus de 9 minutes d’Oldani, qui a signé la seconde victoire italienne sur ce Giro après le succès d’Alberto Dainese hier mercredi.

Ce vendredi, c’est une étape de 150 km entre Sanremo et Cuneo qui attend les coureurs de ce 105e Tour d’Italie.