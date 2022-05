Sylvain Moniquet au Giro: «On a sous-estimé la difficulté du final»

"Cette étape devait arriver au sprint", explique Sylvain Moniquet, qui va arriver à la moitié de cette épreuve de trois semaines. "Mais on a un peu sous-estimé la seconde partie du parcours, qui était quand même très difficile avec des belles côtes bien raides. Notre sprinter Caleb Ewan a lâché prise dès l’entame des premières montées, il n’avait pas vraiment les jambes ce mardi. Après, on n’avait plus de but pour la victoire d’étape au sein de notre formation, on a un peu lâché prise, on a levé les pâtes dans la dernière bosse à dix kilomètres de l’arrivée. Il n’y avait plus que Matthew Holmes, Thomas De Gendt et moi de notre équipe à l’avant dans le final."

Ce mardi soir, il avait déjà le regard tourné vers l’étape de ce mercredi. "Il y aura une nouvelle opportunité pour Caleb Ewan. J’espère qu’on aura les jambes!" Pour mener l’Australien vers un premier succès sur ce Giro 2022.

Cette onzième étape prévue entre Santarcangelo di Romagna et Reggio Emilia, sur une distance de 203 kilomètres, aura un profil beaucoup plus plat que celui de ce mardi.