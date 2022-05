Giro: Jay Hindley remporte la 9e étape au sommet du terrible Blokchaus

Quel spectacle! La neuvième étape du Giro, qui avait pour juge de paix le terrible Blockhaus, s’est terminée par un sprint à six. Car Bardet, Landa et Carapaz ont été rejoints sous la flamme rouge par Pozzovivo, Almeida et Hindley. Et c’est ce dernier qui s’imposait au sprint devant Bardet et Carapaz.