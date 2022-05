De nouveaux examens effectués à l’hôpital de Herentals ont révélé que le pneumothorax dont souffrait le double champion du monde français était désormais de l’histoire ancienne. La santé du coureur sera encore évaluée avant de prendre une décision concernant la suite de son programme et son retour à la compétition, a ajouté le Wolfpack.

Sa participation au Tour de France, qui débutera le 1er juillet à Copenhague, est en suspens. "Loulou" a souvent brillé sur la Grande Boucle, lui qui a porté le maillot jaune pendant 18 jours lors des éditions 2019 (14 jours), 2020 (3) et 2021 (1).

À un peu plus de 60 km de l’arrivée de ‘La Doyenne’, Alaphilippe a été impliqué dans une chute massive. Le Français est resté longtemps allongé dans le fossé et a été secouru par son compatriote Romain Bardet (DSM). Les examens médicaux ont ensuite révélé deux côtes cassées, une fracture de l’omoplate et un pneumothorax.