Même si c’est un 80e succès chez les pros que Philippe Gilbert avait placé dans sa lunette de visée au matin de la conclusion des 4 Jours de Dunkerque, le chasseur ardennais mesurait sans doute pleinement la portée symbolique d’une victoire finale dessinée sur les pentes du mont Saint-Éloi (1er) jeudi puis sur celles du mont Cassel (4e) samedi. Enfin débarrassé des soucis respiratoires qui ont pollué tout son début de saison, le Liégeois a de nouveau fait de l’ambition personnelle son oxygène, et conclut le gros travail de son équipe Lotto-Soudal en franchissant la ligne d’arrivée de Dunkerque sur les talons (15e) de son ancien équipier Gerben Thijssen, vainqueur de l’ultime étape.

"Sur un circuit local tortueux qui s’apparentait par endroits à une piste de karting, cela n’était pas simple de rester devant , souriait le Wallon. Inscrire mon nom au palmarès de cette épreuve, cela me fait vraiment plaisir. Il n’y a aucune victoire à dénigrer et je peux vous assurer que je les compte toutes car chacune a sa propre histoire."

Celle de ces 4 Jours de Dunkerque pourrait tenir en un mot: libération. "Quand on a été habitué à gagner tout au long de sa carrière et que cela s’arrête un peu brutalement, on gamberge forcément, même si je connaissais les circonstances derrière cet état de fait, soufflait l’ancien champion du monde. J’ai tout de même un certain statut dans notre équipe et je reste l’un des coureurs les mieux payés. J’ai vraiment à cœur de terminer ma carrière sur une bonne note, et avoir retrouvé la joie de lever les bras jeudi m’a délesté d’un certain poids et rendu une certaine confiance, même si je n’ai jamais cessé de tout faire à l’entraînement pour que les résultats suivent."

Présent sur le Tourde France?

Une nouvelle dynamique que le Remoucastrien espère transformer en spirale positive. "On en veut toujours plus! Et si ceci est un bon début, j’espère continuer à engranger les bons résultats d’ici à la fin de la saison. Je vais maintenant couper quelques jours pour la première fois depuis le début de l’année (NDLR: il épousera sa compagne Bettina Pesce le week-end prochain) avant de me reconstruire pour la suite."

Une seconde partie de saison sur laquelle se pose une grande interrogation: la participation ou non de Philippe Gilbert au prochain Tour de France. S’il avait affirmé cet hiver son souhait d’être au départ de Copenhague le 1er juillet, le Liégeois était moins catégorique à l’arrière du podium de Dunkerque. "Le Tour? Je ne sais pas trop" , commentait le coureur de Lotto-Soudal. "Je fais actuellement partie d’une longue liste de douze noms. Il n’y a pas encore eu de réunion précise à ce sujet dans l’équipe et je crois que ce seront les jambes qui parleront pour la sélection. À moi de prouver que j’y ai ma place sur les prochaines courses. En passant en course sur la digue de Dunkerque dimanche, j’ai vu une affiche mentionnant le passage de la Grande Boucle ici le 5 juillet. Ce sera le jour de mon quarantième anniversaire…"

Un cap que Philippe Gilbert pourrait donc franchir dans une région qui lui réussit bien puisqu’il s’est imposé sur les GP de Fourmies et d’Isbergues, ainsi que Paris-Roubaix. "Gagner cette 4e étape Dunkerque-Calais? Ce serait beau, oui!"