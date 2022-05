Philippe Gilbert remporte les Quatre Jours de Dunkerque, la dernière étape pour Thijssen

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a remporté la 66e édition des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro), qui s’est achevée dimanche par une étape de 182,9 km entre Ardres et Dunkerque. Cette 6e et dernière étape a été enlevée par un autre coureur belge, Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), qui a devancé les Français Hugo Hofstetter (Arkea Samsic) et Lorenzo Manzin (TotalEnergies), pour décrocher à 23 ans sa première victoire chez les pros.