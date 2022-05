Grand favori de la première étape du Giro, disputée entre Budapest et Visegard, le Néerlandais n’a pas déçu lors de la montée finale (5,5 km à 4,2%). Isolé au pied de la seule bosse du jour (après une étape qu’il a jugée "facile"), il s’est débrouillé seul et a impressionné par sa gestion des événements. Même si les accélérations des deux Bora, Kamna et Kelderman, l’ont fait reculer dans le groupe de tête, il n’a jamais paniqué. Et il a fini par faire ce que tout le monde attendait de lui: gagner. Devant l’autre coureur attendu du jour, Birmay Girmay.

"Je savais que le positionnement était la clé", expliquait MvdP après l’étape. "J’ai parfois été en difficulté, j’ai dû me repositionner et cela m’a coûté de l’énergie. Mais j’en ai gardé sous la pédale, j’ai attendu le bon moment pour sprinter et j’ai terminé avec les jambes qui brûlaient comme rarement. J’ai été tellement loin que je n’ai même pas été en mesure de célébrer ma victoire sur la ligne."

Mais il s’est rattrapé par la suite. Avec, d’abord, une ouverture de champagne un peu loupée (il s’est éclaboussé le visage). Puis, surtout, par la réception du maillot rose, son deuxième maillot de leader d’un grand tour après le maillot jaune au Tour de France en juillet 2021. "Le jaune était encore plus spécial vu mon histoire familiale (NDLR: son grand-père Raymond Poulidor, décédé en 2019, ne l’avait jamais porté) mais ce maillot rose était un de mes grands objectifs de la saison. Il est atteint. C’était une opportunité unique et j’en suis très heureux. On va fêter ça avec toute l’équipe."

Un contre-la-montre ce samedi

Après avoir trinqué, il sera déjà temps de se concentrer sur la défense du Maglia Rosa, lors du contre-la-montre (9,2 km) de ce samedi. "J’espère vraiment pouvoir me surprendre une nouvelle fois et garder ce maillot quelques jours, comme cela avait été le cas lors du Tour l’an passé."

Vu sa forme actuelle, il ne doit évidemment rien s’interdire. D’autant qu’au jeu des bonifications et grâce à la petite cassure qui a eu lieu dans le final, il possède déjà une dizaine de secondes sur Carapaz et Almeida et 14 secondes sur des coureurs comme Landa. Mais van der Poel devra aussi et surtout se méfier de Pello Bilbao, qui a confirmé sa bonne forme et qui s’érige comme l’un des principaux favoris du contre-la-montre de ce samedi.