Quatre Jours de Dunkerque: Philippe Gilbert remporte sa première victoire depuis 966 jours

"Cela faisait très, très, très longtemps que je n’avais plus gagné mais ça va, je n’avais pas oublié comment on lève les bras", a rigolé Philippe Gilbert après avoir franchi la ligne qui pense désormais au général. "On verra comment se déroule l’étape de Cassel samedi qui déterminera le général avec une répétition de difficulté. Mais on a une équipe forte avec beaucoup de coureurs placés donc je suis confiant."

Après une période de classiques compliquée, Philippe Gilbert décroche un premier succès pour sa dernière saison chez les professionnels. Il s’agit déjà du 13e succès de l’équipe Lotto Soudal depuis le début de saison.

Le Remoucastrien a devancé les Français Jason Tesson (St Michel-Auber93) et Julien Simon (TotalEnergies)

Trois hommes formaient l’échappée du jour avec Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) et les Français Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) et Kévin Besson (Nice Métropole Côte d’Azur).

Après avoir compté cinq minutes d’avance sur le peloton, le trio était repris à un peu plus de 6 kilomètres de l’arrivée. La victoire se jouait au sprint dans une légère bosse et Philippe Gilbert se montrait le plus rapide pour aller chercher la 79e victoire de sa carrière pour sa dernière saison dans le peloton. Sa dernière victoire remontait au 11 septembre 2019 avec la 17e étape du Tour d’Espagne.

Deuxième de l’étape mercredi, Jason Tesson a écopé d’une pénalité de 40 secondes pour être resté trop longtemps dans le sillage de la voiture de son équipe après une chute. Le Néerlandais Arvid De Kleijn (Human Powered Health) prend donc la tête du classement général dans le même temps que Philippe Gilbert. Samuel Leroux est troisième à une seconde.

Vendredi, la quatrième des six étapes reliera Mazingarbe à Aire-sur-la-Lys sur un parcours vallonné de 174,8 km.

Cette 66e édition s’achèvera dimanche. Le Néerlandais Mike Teunissen a remporté la dernière édition, disputée en 2019.