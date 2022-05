"On décolle pour Budapest, une ville que je vais découvrir, ce mardi en début d’après-midi. Donc l’heure est aux derniers préparatifs", indique le coureur Lotto-Soudal, qui va participer à son premier Giro à partir de vendredi. Un mélange de stress et d’excitation est palpable au moment d’emmener les affaires indispensables à une course de trois semaines.

"Il y a bien sûr l’équipement élémentaire: les chaussures, le GPS – pour analyser au mieux les parcours -, les maillots, les cuissards et une trousse de toilette pour toujours rester beaux après la course."

Lors du Tour du pays Basque, j’ai oublié mon sac de linge sale à l’hôtel précédent.

Les mots d’ordre, ce lundi, sont très simples: ne rien oublier. "Je suis un peu tête en l’air donc j’essaye de tout avoir en double. Récemment, lors du Tour du pays Basque, j’ai oublié mon filet de linge sale dans un hôtel", explique le Namurois sans beaucoup de fierté. "Je n’avais plus de vêtements pour courir. Heureusement, il y en a toujours dans le camion de l’équipe. Et un soigneur a été recherché mon linge le lendemain. Cela fait partie du métier: il faut être professionnel du matin au soir. Au risque de se mettre bêtement de la pression supplémentaire."

Pour l’évacuer, cette pression, chacun a ses astuces. Pour Moniquet, elles sont au nombre de trois: téléphone, ordinateur et étirements. "J’aime avoir mon téléphone à mes côtés, pour pouvoir envoyer un message à mes proches après la course ou leur donner un petit coup de téléphone. Mais ils savent que cela ne va jamais durer longtemps. Certains coureurs passent une heure au téléphone le soir. Moi, pas du tout. Deux ou trois minutes, ça me suffit. Après une journée à penser vélo, je n’ai plus envie de parler vélo. On a seulement une ou deux heures de calme par jour. Je préfère en profiter pour regarder une série, me détendre un peu et me changer les idées."

Pas question de jouer au Rubik’s Cube, comme Thomas De Gendt (qui l’utilise du matin dans le bus au soir à l’hôtel). Mais Sylvain Moniquet a, lui aussi, son astuce antistress. "Tous les soirs, je fais une séance de 15 minutes de stretching, avant de dormir. Cela me relaxe, ça me fait du bien physiquement. C’est une sorte d’habitude, qui m’aide à m’endormir. Surtout après une étape où on a pris trop de caféine."

L’autre astuce pour bien dormir, c’est le matelas. Il est le même, chaque jour. "Un camion de l’équipe nous suit durant trois semaines, avec notre matelas sur mesure, notre oreiller personnel et la même couverture. Cela permet de se sentir chez soi partout où on va. Cela donne l’impression de rentrer dans une espèce de zone de confort, ce qui est important, surtout après les étapes difficiles."

Il aura carte blanche sur les étapes de baroudeur

Des étapes difficiles, il y en aura. Mais le coureur Lotto n’aborde pas le Tour d’Italie avec du stress. Car au moment de refermer sa valise, il emmagasine aussi, avec lui, une bonne dose de confiance, accumulée lors d’un début de saison réussi. "Je pense que je peux tirer un bilan positif de ma première partie de saison, assure-t-il. J’ai fait quelques belles places au Tour de Catalogne (29e au général, un top 20), à la Ruta Del Sol (45e au général, deux top 20 d’étape) ou au Tour du pays Basque (deux top 25). Je me suis illustré tout en aidant l’équipe. J’ai aussi été chercher mon premier top 10 chez les pros, à la Classique Grand Besançon. Et mon échappée dans Liège-Bastogne-Liège m’a fait très plaisir. Je n’avais jamais été autant encouragé que dans la Redoute ce jour-là."

Bref, la forme est là. "J’arrive au Giro en confiance. J’ai bien marché ces dernières semaines. Je me sens, disons, à 85%. J’espère que cela va encore grimper sur les routes italiennes."

Ce qui permet à Moniquet de se rendre en Hongrie (lieu des trois premières étapes) l’esprit léger, c’est aussi l’expérience acquise lors de son premier grand tour: la Vuelta 2021 (lors de laquelle s’était classé 13e de la dernière étape de montagne). "Le Tour d’Espagne m’a clairement fait passer un cap physiquement et mentalement. Il me permet d’aborder les courses de trois semaines moins stressé mais je sens également que je digère mieux les longues courses, comme Liège-Bastogne-Liège, depuis lors. Participer à un grand tour est vraiment très enrichissant."

Le fait d’avoir participé, en 2020, au Baby Giro, est-il aussi un avantage? "Oui", répond sans hésiter le grimpeur de 24 ans. "J’étais tombé mais j’avais bien terminé, avec notamment un top 10. Avoir déjà participé à cette course est un bon point de repère. Et globalement, j’adore les courses italiennes. Donc j’adore le Giro."

Il l’aborde, en tout cas, sans complexe. "Caleb Ewan sera notre leader sur les étapes de plaine mais une fois que cela va commencer à monter, Thomas De Gendt, Matthew Holmes, Harm Vanhoucke et moi devrions avoir carte blanche. On va essayer de cocher certaines étapes pour baroudeur avant le départ."

Et, pourquoi pas, ramener sa première victoire chez les professionnels dans sa valise.