Arnaud De Lie, après sa chute spectaculaire: « J’étais certain de m’imposer »

L’ancien champion du monde avait travaillé en tête de peloton en cours d’étape, pour reprendre les derniers échappés, dont Lionel Taminiaux, et favoriser un sprint massif. À l’arrivée, il s’inquiétait pour son compagnon de chambre sur ces Quatre jours de Dunkerque, lourdement tombé dans les derniers mètres de cette étape d’ouverture. Le Liégeois n’aura plus le jeune Luxembourgeois à ses côtés: Arnaud De Lie est contraint à l’abandon.

Rien de cassé, mais une commotion

S’il ne s’est miraculeusement rien cassé dans cette chute impressionnante, il souffre d’une commotion cérébrale et de nombreuses brûlures. Sonné, il est longtemps resté assis par terre, entouré du staff médical de l’épreuve, mais aussi de son équipe. Sa tête a lourdement tapé le sol, mais, très vite, le jeune coureur de Lotto-Soudal a pris soin de téléphoner à ses proches. Avant même d’être emmené en ambulance.

" J’ai pu lui parler un peu et, tout de suite, il a parlé de sa déception avant même d’évoquer ses blessures , témoigne Thijs Roelen, l’attaché de presse de Lotto-Soudal. Ça, c’est vraiment Arnaud! Il n’a heureusement rien de cassé, mais le staff médical a préféré prendre la décision qu’il ne reparte pas, avec sa commotion cérébrale. Et puis, avec toutes ses brûlures, il ne va certainement pas bien dormir… "

Sans la dangereuse manœuvre Sam Welsford, Arnaud De Lie semblait bien parti pour remonter Dan McLay et l’Australien, qui a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur avant d’être logiquement déclassé. " J’allais très vite et j’étais certain de m’imposer, mais il ne m’a pas été possible d’éviter la chute , raconte Arnaud De Lie. Je me sens bien, mais je suis surtout très déçu de ne pas avoir pu récompenser le bon boulot de l’équipe… "

La victoire, elle, est revenue au Néerlandais Arvid De Klein, qui avait franchi la ligne d’arrivée en deuxième position.