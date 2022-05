Valverde vient disputer un 2e Giro avant de se retirer

Désormais âgé de 42 ans le vétéran du peloton, qui a terminé 2e cette année des Strade Bianche et plus récemment de la Flèche wallonne, n’avait disputé jusqu’ici qu’une seule fois l’épreuve en 2016. Il y avait pris la 3e place derrière Vincenzo Nibali et Esteban Chaves. Valverde dispute cette année sa 21e et dernière saison professionnelle.