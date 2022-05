Le Namurois Arnaud De Lie veut briller sur les Quatre Jours de Dunkerque : « Décrocher une nouvelle victoire serait magnifique »

Ce sera encore le cas cette semaine, pour son retour après deux ans d’absence à cause de la pandémie, avec six étapes disputées de mardi à dimanche. Avec l’étape décisive des monts, planifiée samedi entre Roubaix et Cassel, mais ausis avec des sprints souvent attendus et de nombreuses possibilités de piège.

Un profil qui intéresse beaucoup Arnaud De Lie. Le jeune coureur wallon se réjouit d’être au départ, ce mardi, à Dunkerque, avec une première étape et une première possibilité de sprint à Aniche. "Je suis effectivement content de la disputer", raconte le coureur de Lotto-Soudal, qui a repris dimanche sur le Grand Prix de Francfort, où il s’est classé septième, après sa coupure. "Elle est un peu typée flandrienne, avec des pavés et des monts. Son parcours me plaît. Ce serait magnifique d’aller y chercher à nouveau une victoire."

Déjà vainqueur cette saison du Trophée Playa de Palma, sur le Challenge de Majorque, du Grand Prix Jean-Pierre Monséré à Roulers ou de la Volta Limburg Classic aux Pays-Bas, le Taureau de Lescheret a hâte de retrouver les joies de la ligne d’arrivée franchie en vainqueur. "On verra comment cela va se dérouler, car les Quatre Jours de Dunkerque, ce n’est pas une course World Tour, poursuit Arnaud De Lie. Ce type d’épreuve est souvent moins contrôlé. Je m’attends donc à une course de mouvements. Même si je trouve qu’il y a eu peu de vrais sprints massifs depuis le début de saison. Même sur les classiques, quand on voit le scénario de Gand-Wevelgem ou du Grand Prix de l’Escaut. C’était cassé de partout!"