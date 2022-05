Tour de Grèce: la dernière étape pour Toudal, victoire finale pour Gate devant le Belge Teugels

Toudal, 25 ans, a devancé l’Américain Joseph Rosskopf et le Norvégien Hakon Lunder Aalrust pour s’adjuger la première victoire de sa carrière. Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB) a terminé 7e et meilleur Belge au terme d’une journée marquée par la neutralisation de la course en raison de la présence de neige sur le parcours.

Gate, 31 ans, a porté le maillot bleu de leader depuis le début après sa victoire dans la première étape. Il termine ce Tour de Grèce avec 1:52 d’avance sur Teugels, vainqueur de la 3e étape.

Absent du calendrier depuis 2012, le Tour de Grèce est revenu au menu des coureurs dix ans après. Deux formations belges étaient au départ avec Bingoal Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles et Tarteletto - Isorex.