Tour de Romandie: Dylan Teuns crucifie Rohan Dennis sur la ligne pour remporter la 1ère étape (vidéo)

Le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a pris la 3e place à deux secondes. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) est 5e et Steff Cras (Lotto Soudal) 9e à 4 secondes.

L’étape, la plus longue de l’épreuve, était difficile avec un final comportant une dernière ascension de la Massonnens (2,08km à 6,13%) située à neuf bornes de l’arrivée, soldant un parcours avec 2.800m de dénivelé.

Les Suisses Antoine Debons et Valère Thiébaud, le Danois Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), le Français Thomas Champion (Cofidis) et le Néerlandais Tim Naberman (DSM) ont été les baroudeurs du jour. Les fuyards ont compté jusqu’à 3 minutes d’avance, contrôlé par INEOS Grenadiers. La jonction s’est effectuée à 28 bornes du but.

Vainqueur du prologue la veille à Lausanne, le Britannique, Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) est tombé lors d’une chute collective à 13 km de l’arrivée. Une chute qui a concerné l’Espagnol Ion Izagirre (Cofidis) ainsi que les Colombiens Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) et Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) et qui a coupé le peloton en deux.

Le Français Remi Cavagna (Quick-Step-Alpha-Vynil) est sorti à 5,7km de l’arrivée. Sa tentative n’a pas abouti. Rohan Dennis faisait l’effort dans la dernière bosse, mais l’Australien se voyait souffler la victoire sur le fil par Dylan Teuns, 30 ans, qui ajoute une 14e victoire à son palmarès, la 2e cette saison après sa victoire au sommet du Mur de Huy la semaine dernière.

La deuxième étape jeudi conduira le peloton à Echallens sur 168,2 km. Le Tour de Romandie se termine dimanche.