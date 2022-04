"Tout un bus de supporters a effectué le déplacement jusqu’à Liège. Je pense qu’ils ont aussi un peu porté mon fils jusqu’à la victoire", expliqua le papa, plus fier que jamais juste après le triomphe de son rejeton.

Dès que le gamin s’est mis en danseuse à la fin de la Redoute, une clameur a été entendue quelques mètres derrière la ligne d’arrivée. "Vous avez vu à quelle vitesse il est parti!", poursuivit Patrick, lui-même ancien coureur professionnel.

Le numéro 13 lui a porté bonheur

À partir de ce moment-là, les partisans du bolide de la Quick-Step Alpha Vinyl ont retenu leur souffle avant de laisser exploser une joie incommensurable quand la fusée bleue et blanche a franchi la ligne. Remco s’est, alors, jeté dans les bras de sa maman, Agna. Des larmes ont coulé. Beaucoup. Et l’accolade avec Oumi, sa copine, a eu lieu au milieu d’une nuée de caméras et de micros tendus par des journalistes à l’affût des premières réactions.

"Il y a eu un stress immense au sein de l’équipe ces derniers temps, lança la maman, la voix chevrotante. Je suis tellement contente pour eux. Ils ont travaillé si dur pour arriver à cette victoire. Dans la vie, ce n’est pas toujours facile mais ce que Remco a réalisé là montre qu’il a bien fait de croire en lui, en ses rêves." Et de dévoiler une anecdote: "Ce matin (dimanche donc), il m’a dit qu’il avait le dossard numéro 13. C’est notre chiffre favori à tous les deux. Donc, j’étais persuadée qu’il pouvait signer quelque chose d’incroyable. Remco voulait le faire pour tout le monde, son patron, ses équipiers, nous."

Comme elle le fait souvent, la maman de l’ancien footballeur émit sa capacité à relativiser. "Pour Remco, ce n’est pas toujours évident mais je me souviens lui avoir dit, à ses débuts, que s’il décidait de passer professionnel très jeune, il devait accepter tout ce que cela impliquait, comme la pression. Parfois, elle est exagérée et elle aurait pu le faire craquer."

Plus calme qu’avant la chute

Patrick, le papa, ajoutait: "Maintenant, certains peuvent se taire. Ce qu’il a réussi là montre qu’il est capable de réussir des choses exceptionnelles. Remco continue à me surprendre. Et je me demande souvent où il va s’arrêter."

Et l’ancien vainqueur du Grand Prix de Wallonie de revenir sur la terrible chute dont fut victime son fils le 15 août 2020 au Tour de Lombardie. "Il entre encore dans une autre dimension. Je ne l’ai jamais vu aussi décontracté que ce matin. Plus qu’un signe de confiance en lui, c’est la démonstration qu’il est très serein. Depuis qu’il s’est remis de sa chute, il voit la vie autrement, avec plus de calme. S’il n’avait pas gagné, il n’en aurait pas été malade. Ici, c’est la récompense du travail effectué depuis un an et demi pour revenir à son meilleur niveau. Moi qui ai été coureur, je peux imaginer à quel point cela doit être difficile de gagner un monument. Seuls les gens vraiment spéciaux y arrivent."

Derrière son euphorie, Oumi, la copine, cherchait ses mots. "Cela faisait des années que Remco parlait de cette course. C’était son rêve et il devient réalité dès sa première participation. Je n’en reviens pas, dit-elle. Depuis ses débuts de coureur, il répétait qu’il aimait Liège-Bastogne-Liège. Je n’ai jamais trop su pourquoi mais il l’a toujours aimée. Ce soir (dimanche), il pourra faire une entorse à son régime. On va manger des frites. Il l’a bien mérité."

Ce lundi matin, le clan Evenepoel a sans doute mal de tête.

"Mais on veut bien avoir ça chaque semaine", conclut Patrick, le papa.