Liège-Bastogne-Liège: Evenepoel savoure «une victoire incroyable», van Aert (3e) pense pouvoir gagner la Doyenne un jour

Evenepoel a façonné ce premier succès dans un Monument au prix d’une attaque puissante dans la Redoute. "Nous avons vécu avec mon équipe une période difficile mais nous avons continué à y croire, à nous battre, je remercie l’équipe, le staff", a expliqué le prodige belge. "Cette victoire à Liège est incroyable, pour ma première participation. Je me sentais certes dans un excellent jour, ma meilleure journée de l’année. Je voulais attaquer dans la Redoute, c’est ce que j’ai fait et la tactique a réussi. Liège-Bastogne-Liège a toujours été ma course préférée et c’est incroyable de la gagner en solitaire dans ma première participation."