Peu de changements ont été opérés au parcours de cette 108e édition de ‘La Doyenne’. Au total, 257 kilomètres figurent au menu dimanche, la plupart des ascensions classées se trouvant après le demi-tour à Bastogne. Dans le final, légèrement redessiné, l’emblématique Côte de la Redoute et la Côte de la Roche-aux-Faucons sont les deux dernières des dix ascensions répertoriées. Ensuite, la route descendra principalement vers Liège.

Favoris

Brillant vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi, Dylan Teuns (Bahrain Victorious) appartient de facto à la liste des favoris. Le débutant Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), au service d’Alaphilippe à Huy, devrait trouver un parcours plus propice à ses qualités dimanche. Un autre débutant, l’invité surprise Wout van Aert , peut également s’immiscer dans la lutte pour la victoire finale. Le dernier vainqueur Belge est Philippe Gilbert, vainqueur en 2011. Futur retraité, le Remoucastrien disputera la Doyenne pour la dernière fois de sa carrière.

Parmi les favoris, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a dû déclarer forfait en dernière minute. Le vainqueur sortant a dû rentrer en Slovénie à la suite du décès de la mère de sa compagne, Urska Zigart.

L’éternel Alejandro Valverde , quadruple vainqueur de la Doyenne et quatrième l’an passé, a confirmé mercredi avec sa deuxième place à la Flèche qu’il possédait encore les jambes pour lutter avec les meilleurs. Il pourrait s’offrir un magnifique cadeau à la veille de son 42e anniversaire, qu’il fêtera lundi.

Benoot et Hondley, malades, ne predront pas le départ

Tiesj Benoot ne disputera pas Liège-Bastogne-Liège dimanche, a annoncé son équipe Jumbo-Visma peu avant le départ de la course. Le coureur belge "ne se sent pas bien". Il a été testé négatif au Covid-19, a précisé son équipe.

Benoot, 28 ans, figurait souvent aux avants-postes ces dernières semaines. Lors de ses quatre dernières courses, il a fini 2e d’A Travers la Flandre, 13e du Tour des Flandres, 3e de l’Amstel Gold Race et 11e de la Flèche Wallonne. L’an passé, il s’était classé 7e de la Doyenne, après une 8e place en 2020.

Jai Hindley ne prendra pas non plus le départ de Liège-Bastogne-Liège, a annoncé la formation Bora-hansgrohe, dimanche, avant la course. L’Australien "a commencé à ne pas se sentir bien pendant la nuit", a expliqué son équipe. Hindley, 25 ans, deuxième du Tour d’Italie 2020, devait s’aligner pour la première fois sur la Doyenne.

Plus tôt dimanche, la 6e édition de la course dames figure au programme avec les Italiennes Marta Cavalli et Elisa Longo Borghini comme favorites.

La course en direct