La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a retrouvé sa couronne à Liège-Bastogne-Liège

L’échappée de la première partie de course a été neutralisée et le regroupement général s’est produit à mi-parcours. Huit coureuses ont ensuite pris les devants à 60 kilomètres de l’arrivée, dont Marlen Reusser, Sara Martin, Leah Thomas, Soraya Paladin, Evita Muzic, Amanda Spratt, Leah Kirchmann et Clara Honsinger. L’avantage du groupe de tête a été réduit à néant dans la côte de la Redoute, moment choisi par Reusser et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten pour relancer une nouvelle offensive poursuivie par un groupe comprenant, notamment, la lauréate sortante Demi Volering, l’Italienne Elisa Longo-Borghini, l’Australienne Amanda Spratt, l’Italienne Marta Cavalli.

Les deux attaquantes ont été reprises à 22 kilomètres de l’arrivée par un groupe de 14 coureuses. L’Australienne Grace Brown a ensuite tenté sa chance à 21 kilomètres. Elle a abordé la Roche-aux-Faucons, dernière difficulté du jour, avec un avantage de moins de 20 secondes, poursuivie par une contre-attaque lancée par Van Vleuten qui a rapidement repris l’Australienne à 500 mètres du sommet de la côte. Van Vleuten a basculé seule avec 12 secondes d’avance en tête au sommet de la dernière difficulté répertoriée, à 12 kilomètres de l’arrivée. La Néerlandaise était prise en chasse par Vollering, Moolman, Longo-Borghini, Cavalli et Brown.