Wout van Aert a reconnu le final de Liège-Bastogne-Liège: «Je me donne une petite chance de gagner»

Liège-Bastogne-Liège ne figurait pas dans le programme que Wout van Aert et son entourage avaient déterminé cet hiver. Normalement, le Campinois aurait dû mettre un terme à sa campagne des classiques, dimanche dernier au vélodrome de Roubaix, mais sa contamination au coronavirus et les trois semaines sans course qui en ont résulté, avec ses forfaits au Tour des Flandres et à l’Amstel, ont conduit le champion de Belgique à faire ses premiers pas dans Liège-Bastogne-Liège, dimanche.