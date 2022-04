Evenepoel: «Moi, je me suis quand même bien amusé»

Cela dit, notre jeune compatriote ne voyait aucune raison de faire la soupe à la grimace. "Notre travail collectif a été rondement mené. Nous ne pouvions rien faire de plus", lança-t-il au milieu d’une nuée de journalistes. À aucun moment, Evenepoel ne s’est risqué à placer une attaque de loin, contrairement à ce que l’on avait imaginé. "Je ne l’ai pas fait parce que ma mission était de durcir la course jusqu’au dernier kilomètre. Il fallait que j’emmène Julian dans les meilleures conditions possibles au pied du Mur." Ce qu’il fit avant de finir à son rythme et de terminer en 43e position, à 51 secondes de Dylan Teuns. "Moi, je me suis quand même bien amusé. Je n’ai pas été surpris par cette course que je découvrais. Ça a été très nerveux toute la journée. Le parcours était très technique et j’ai eu la confirmation que la montée finale ne me convient pas du tout."

De sa première participation à la Flèche wallonne, le citoyen de Schepdaal assure repartir avec le moral gonflé à bloc en vue de Liège-Bastogne-Liège, un monument beaucoup plus dans ses cordes. "Ça va mieux me correspondre et je pense que le peloton sera moins nerveux parce que le parcours sera moins technique qu’aujourd’hui (NDLR: lisez hier)."

Allergie au pollen

Dimanche, il retrouvera aussi Wout van Aert, avec qui, on s’en souvient, les choses ne s’étaient pas très bien passées lors des championnats du monde, fin septembre à Louvain. Il n’appréhende pas le moins du monde ces retrouvailles. "Wout a montré à Paris-Roubaix qu’il est en pleine forme. Je suis curieux de voir ce que cela va donner." Peut-être sera-ce l’occasion pour eux d’aplanir leur différend. "Si nous avons pris un café ensemble depuis lors? Non, pas encore", répond-il calmement, avant de partir dans une quinte de toux et d’expliquer: "Depuis mon plus jeune âge, je suis allergique au pollen. Je me soigne en conséquence et ça ne me pose pas trop de problèmes en course, même si ce n’est pas l’idéal."

Dylan Teuns ne souffre, lui, visiblement pas d’allergie. "Ce qu’il a fait est très fort mais je ne suis pas surpris , dit Evenepoel. Depuis le début de la saison, il montre de très belles choses." Et quand quelqu’un lui souffla à l’oreille que le vainqueur du jour avait roulé 160 bornes lors du dernier Paris-Roubaix, il ne cacha pas son admiration. "Chapeau à lui! C’est dommage pour mon équipe que nous n’ayons pas gagné en haut du Mur mais Dylan a mérité sa victoire. Vous pouvez l’inscrire parmi les candidats à la victoire de la Doyenne."

Et Evenepoel de s’en aller avec la conviction d’avoir des bonnes jambes et l’espoir de pouvoir, cette fois, jouer sa carte personnelle.