À l’aube de la saison, le Brabançon avait présenté les deux classiques ardennaises comme le principal objectif de son printemps. Sur le papier, Liège-Bastogne-Liège devrait, a priori, mieux convenir aux qualités du coureur de Quick Step – Alpha Vinyl, mais on peut être certain que Remco cherchera déjà à se montrer dès ce mercredi sur les routes de la Flèche wallonne. Rien que pour aider Julian Alaphilippe à conquérir un quatrième succès au sommet du Mur de Huy.

À l’occasion de ses débuts dans une grande classique belge, on peut s’attendre à ce que le nom du jeune Belge résonne à un moment ou l’autre sur les ondes de radio tour (et même plusieurs fois) pour annoncer une attaque dont il a le secret, sans doute après le deuxième, voire dès le premier franchissement du Mur de Huy. Que ce soit dans l’espoir de s’imposer (cela fait vingt ans qu’une attaque lancée bien en amont de Huy n’a plus été au bout), soit pour œuvrer au service du double champion du monde, Evenepoel doit anticiper et attaquer de plus ou moins loin.

Il a travaillé son explosivité dans les Ardennes

Car l’ascension du chemin des chapelles, avec ses 1300 m à 9,3% dont un passage maximal à 19% dans le virage Claudy Criquielion et un ultime kilomètre à 11%, devrait permettre de juger des progrès effectués par le Belge dans les côtes les plus pentues. Ces temps derniers, il a notamment travaillé son explosivité en Espagne ou en Ardenne où il était encore ce week-end. Une qualité nécessaire pour prétendre inscrire son nom au livre d’or de la Flèche wallonne.

Même s’il a perdu de peu le Tour du Pays Basque lors de la dernière étape alors qu’il en était le leader, Remco Evenepoel s’y est pourtant montré en progrès par rapport à Tirreno-Adriatico où il avait été étouffé par le rythme imposé dans l’étape-reine par Tadej Pogacar qu’il retrouve ces jours-ci. Sa récente prestation à la Flèche brabançonne (6e après avoir été gêné au sprint) a aussi rassuré sur sa forme, même s’il y a fait l’étalage d’autres "lacunes", techniques et tactiques, ou d’une trop grande impulsivité. Remco Evenepoel s’est fait remonter les bretelles y compris dans son équipe pour son geste déplacé à l’égard de Ben Turner. S’il veut être plus efficace encore, le Brabançon doit apprendre à freiner ses ardeurs tandis que s’il veut garder le respect de ses pairs, il doit apprendre à canaliser certains de ses gestes.