Dylan Teuns remporte la Flèche wallonne 2022: première victoire belge depuis Philippe Gilbert en 2011 (vidéo)

Dylan Teuns a dominé la troisième et ultime ascension du Mur de Huy au terme de cette course WorldTour qui menait les coureurs de Blégny à Huy sur la distance de 202,1 km.

Le vétéran espagnol de 42 ans Alejandro Valverde (Movistar), qui détient le record de victoires (5), a pris la deuxième place. Le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hangsrohe) a eu le droit de monter sur le podium en franchissant la ligne en troisième position.

Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Stap Alpha Vinyl), qui s’était imposé l’an dernier devant Primoz Roglic et Alejandro Valverde , termine 4e au pied du podium, le Colombien Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) complétant le top 5.

«J’y ai toujours cru»

Dylan Teuns s’est imposé au sommet du Mur de Huy devant Alejandro Valverde. ©Photo News

"J’étais parfaitement placé au pied du Mur de Huy", a expliqué Dylan Teuns après la course. "J’ai été un peu enfermé aux 500 mètres. Je savais exactement où Valverde allait attaquer, c’était parfait pour moi car c’est au même moment que j’ai placé mon effort". Le quintuple vainqueur espagnol, Alejandro Valverde, n’a rien pu faire quand Teuns est revenu à sa hauteur et l’a dépassé à moins de cent mètres de la ligne d’arrivée.

"Je pense que le plus fort a gagné au Mur de Huy", a poursuivi Dylan Teuns. " Je pense qu’on a vu le Dylan Teuns des victoires au Tour de France, à la Planche des Belles Filles (2019) et au Grand-Bornand (2021). Je n’ai jamais été aussi fort au printemps qu’en ce moment, je suis très constant. Ma période de prédilection habituelle est l’été mais, cette année, c’est différent. J’ai rêvé de cette course, je me suis souvenu mardi que j’étais monté sur le podium de la Flèche wallonne (3e) il y a cinq ans. Mais j’y ai toujours cru, j’ai toujours pensé que je réussirais un jour".