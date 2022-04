Prudhomme: «J’attends le duo Alaphilippe-Evenepoel»

Les trompettes qui avaient accompagné Dylan van Baarle sur le podium de Paris-Roubaix s’étaient à peine tues quand Christian Prudhomme fit part de sa satisfaction, au terme d’une édition qui l’avait enchanté. « Il y a une certaine forme de justice d’avoir vu Dylan van Baarle, un coureur d’Ineos, gagner après la bagarre fantastique que l’équipe a initiée après cinquante kilomètres de course à peine, expliquait le patron du cyclisme chez ASO. Tous les coureurs de l’équipe dans la première partie du peloton, c’était une démonstration de force, d’intelligence et de cohésion impressionnante, alors que des favoris comme van der Poel, van Aert ou Küng étaient derrière. Cela m’a vraiment marqué. Dans le cyclisme actuel, on voit des coureurs qui attaquent de plus loin qu’avant, mais ce qui me plaît, c’est que ça s’est fait à plus de deux cents kilomètres de l’arrivée. »