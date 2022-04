«Avec Wout, tout est possible, donc, il peut gagner à L iège»

Une performance inattendue pour un coureur, même de la trempe de van Aert, contraint à rester huit jours sans monter sur son vélo et trois semaines sans courir, après une contamination à la Covid-19.

"Je suis surpris avec ce résultat et super-heureux de ce résultat quand je sais tout ce qu’il y a eu; c’est le mieux que je pouvais espérer, avoua le Belge. Avec ma préparation et les circonstances que vous savez, je suis vraiment content d’être sur le podium."

Paris-Roubaix a rassuré le Campinois sur son état physique et sa forme. C’est presque tout naturellement qu’il a donc ajouté Liège-Bastogne-Liège à son programme. Il y a un an, Wout van Aert avait peut-être bénéficié du report de Paris-Roubaix à l’automne pour disputer et gagner l’Amstel Gold Race. Cette fois, les circonstances vont lui permettre de découvrir dimanche une classique à laquelle il n’imaginait pas prendre part avant plusieurs années. Si van Aert s’y aligne, ce n’est évidemment pas pour faire nombre mais bien avec l’espoir d’obtenir le meilleur résultat possible.

"À chaque inconvénient, il y a un avantage, disait-il. Je saisis l’opportunité qui se présente à moi. Je vais courir dimanche prochain parce que j’ai été malade et j’ai manqué le Tour des Flandres et l’Amstel. J’ai montré que j’étais en bonne condition et j’ai de la fraîcheur. Maintenant, je dois bien récupérer cette semaine et je ferai une grande classique en plus. Les jambes tournent mieux que je croyais; je suis impatient d’y être."

Ce lundi, le Campinois a roulé une quarantaine de kilomètres autour de chez lui et soigné les ampoules qui ont balafré la paume de ses mains. S’il fera l’impasse sur la Flèche wallonne, ce mercredi, le champion de Belgique sera au départ de la Doyenne à la tête d’une équipe Jumbo-Visma au sein de laquelle Primoz Roglic, lui, sera absent. Le Slovène, blessé au genou lors du Tour du Pays Basque, préfère faire l’impasse.

Mais, avec un poids de 78 kilos pour 1m90, Wout van Aert fait partie des "poids lourds". Peut-il, dès lors, espérer concurrencer les meilleurs grimpeurs du peloton, auxquels il rend entre dix et quinze kilos parfois? Le dernier vainqueur de la Doyenne avec un rapport poids/taille semblable se nomme Philippe Gilbert, il y a onze ans et le dernier coureur du même type à être monté sur le podium dans la Cité ardente est Rui Costa, 3e il y a six ans. Van Aert sait aussi que Mathieu van der Poel a fini il y a deux ans 6e à Liège, à 14 secondes de Roglic.

"Quand on parle de van Aert, on doit toujours considérer qu’il y a une chance. Avec Wout, tout est possible, donc il peut gagner à Liège", affirme Johan Museeuw qui présentait, quand il courrait un gabarit (1m84 et 71 kg) comparable à celui du champion de Belgique. Dans ses huit participations à la Doyenne, le Flandrien a obtenu de bons résultats, 13e, 12e et 6e en 1997.

"Je venais sur Liège pour prendre des points au classement de la Coupe du monde. Cette saison-là, j’étais champion du monde, mais je n’avais rien gagné dans mes classiques, j’avais encore faim, dit-il. Comme l’année où j’avais gagné l’Amstel d’ailleurs. C’est la même chose pour Wout. S’il avait gagné dimanche à Roubaix, il ne serait pas allé à Liège. Là, il va être motivé. Il a démontré qu’il peut gagner des monuments et avec les circonstances, il saisit l’occasion. Peut-il gagner? Oui! Va-t-il gagner? On verra car il y a d’autres candidats, plus spécialistes, mais peut-être que cette année, il ne gagnera ni le Ronde, ni Roubaix, mais Liège-Bastogne-Liège…"