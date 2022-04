Lauréat du Tour des Flandres, il y a deux semaines, puis piégé à l’Amstel Gold Race dimanche dernier, Mathieu van der Poel se présente avec l’étiquette de favori de ce troisième Monument de l’année. Il avait pris la 3e place du premier, Milan-Sanremo pour sa première course de la saison. C’est aussi en troisième position d’une édition 2021 de Paris-Roubaix, déplacée en octobre en raison de la crise sanitaire, qu’avait franchi la ligne le Néerlandais.

Il devra toutefois compter sur une belle série de candidats à la victoire. Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), Jasper Stuyven et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), l’Allemand Nils Politt (Bora-hansgrohe) sont parmi eux. L’Italien Filippo Ganna, le Néerlandais Dylan van Baarle et le Polonais Michal Kwiatkowski emmèneront eux une équipe INEOS-Grenadiers qui n’a jamais autant brillé durant le printemps après ses succès dans l’Amstel Gold Race avec Kwiatkowski et à la Flèche Brabançonne avec Magnus Sheffield, 19 ans.

À l’inverse, les Quick-Step Alpha Vinyl traversent un début de saison loin de leurs standards habituels. Le Danois Kasper Asgreen, Yves Lampaert et le Français Florian Sénéchal auront pour mission de redresser la barre.

La grande interrogation s’appelle Wout van Aert (Jumbo-Visma). Victime du coronavirus, le champion de Belgique a dû renoncer au Tour des Flandres et à l’Amstel Gold Race. Il dit venir dans un rôle d’équipier au service du Français Christophe Laporte, du Néerlandais Mike Teunissen ou de Nathan Van Hooydonck, mais il ne serait pas étonnant de le voir se mêler à la victoire sur le vélodrome de Roubaix. Personne n’a oublié sa démonstration dans le circuit Het Nieuwsblad dès sa première course de l’année.

Dernier vainqueur belge de Paris-Roubaix, en 2019, Philippe Gilbert prendra pour la dernière fois le départ de l’Enfer du Nord, entouré chez Lotto Soudal par entre autres Victor Campenaerts et l’étonnant deuxième de l’an dernier Florian Vermeersch. Quant au vainqueur 2021, l’Italien Sonny Colbrelli ne pourra défendre son titre, après avoir été victime d’un arrêt cardio-respiratoire le mois dernier.