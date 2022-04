La deuxième place est revenue à 1:47, en conclusion d’un sprint à quatre à Wout van Aert (Jumbo-Visma). Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) s’est classé troisième devant Tom Devriendt (Intermarché-Wanty Gobert) et le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

Le vice-champion du monde 2021 qui a terminé deuxième du dernier Tour de Flandres a faussé compagnie à ses trois compagnons d’échappée (Mohoric, Devriendt et Lampaert) à moins de 20 km de l’arrivée. Il décroche à 29 ans sa 6e victoire en carrière, la première depuis À travers la Flandre l’an dernier. Septième coureur néerlandais vainqueur à Roubaix, il succède au palmarès à l’Italien Sonny Colbrelli. Il offre à son équipe INEOS-Grenadiers son 18e succès de l’année et confirme la domination de cette formation qui vient de remporter en huit jours l’Amstel Gold Race (Michal Kwiatkowski) et la Flèche Brabançonne (Magnus Sheffield) au niveau des classiques sans parler du Tour du Pays basque (Daniel Felipe Martinez).

Les INEOS avaient d’ailleurs lancé les hostilités dès la première heure de course profitant du vent pour créer une sélection de 73 coureurs. Parmi les victimes figuraient Mathieu van der Poel et Wout van Aert. On a ensuite vu le Néerlandais Niki Terpstra, ancien vainqueur, prendre les devants avant d’être repris à 135 kilomètres de l’arrivée, par le groupe composé, entre autres, des Sénéchal, Lampaert, Gana, Ballerini, alors que le peloton van Aert était toujours à plus d’une minute des débats de tête. Le jeune Belge Jen Reynders a pris, à son tour, une éphémère initiative solitaire en tête de course à quelque 120 kilomètres du but.

Les choses plus sérieuses ont pris forme après 146 kilomètres avec l’échappée de cinq coureurs: Matej Mohoric, le vainqueur de Milan-Sanremo, Tom Devriendt et Laurent Pichon, Davide Ballerini et Casper Pedersen. Ils ne furent plus que trois à 80 km de l’arrivée après la célèbre Trouée d’Arenberg, où van Aert avait dû changer de monture à deux reprises. Ils possédaient 2:05 d’avance sur les favoris regroupés à 65 km de l’arrivée.

Le trio devint duo quand Pichon dut lâcher prise à 47 km de Roubaix. Puis, 9 kilomètres plus loin, sur crevaison, Mohoric dut laisser filer Devriendt. Le groupe des poursuivants désormais au nombre de dix comblait l’écart au grand galop. Van Aert dut encore faire un effort après le secteur de Mons-en-Pévèle et une crevaison pour rester avec les poursuivants.

Mohoric et Yves Lampaert puis Dylan Van Baarle reprirent Devriendt à 28 km de l’arrivée et poursuivirent de plus belle. Derrière Jasper Stuyven se lança à leur poursuite bientôt imité par Wout van Aert et Stefan Küng.

Devant, Van Baarle s’échappa à la pédale. À la sortie du Carrefour de l’Arbre, le Néerlandais devançait de peu Mohoric et Lampaert mais qui ne cessaient de perdre du terrain. Devriendt était plus loin. Van Aert et Küng, qui avaient profité d’une crevaison de Stuyven pour n’être plus que deux, suivaient à une quarantaine de secondes. Mathieu van der Poel, parti seul en contre, était pointé à plus d’une minute. Mais personne ne fut en mesure de revenir sur van Baarle irrésistible dans les quinze derniers kilomètres. Derrière lui, van Aert et Küng sont revenus sur Mohoric et Devriendt toujours en course pour le podium malgré tous leurs efforts de la journée. Yves Lampaert confirma pour sa part l’incroyable série noire des Quick-Step Alpha Vinyl. Heurtant un spectateur trop avancé, à 7 km de Roubaix, il chutait et voyait ses chances de podium s’évanouir. Il terminera 10e à près de 3 minutes.

Mathieu van der Poel, 9e: «Pas les jambes pour faire mieux, très content pour van Baarle»

"Ce fut une course assez étrange", a expliqué le Néerlandais d’Alpecin-Fenix. "Il a fallu sprinter dès le départ, avec le vent de travers, il a fallu ensuite faire la course pendant toute la journée. J’ai été bien couvert par mon équipe pendant toute la course. Les coéquipiers ont fourni un excellent travail. Je me sentais bien, mais je n’avais pas les jambes pour faire mieux, je l’avoue. Je suis très content pour Dylan van Baarle, que j’ai devancé au Tour des Flandres. C’est pour lui une très belle victoire à Roubaix."