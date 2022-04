Tour de Sicile: Damiano Caruso vainqueur de la 4e étape au sommet de l’Etna et vainqueur final

Nibali a finalement terminé 4e de l’étape du jour à 17 secondes derrière le Sud-Africain Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), 2e à 5 secondes et le Colombien Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli), 3e à 10 secondes.

Deux autres coureurs colombiens de l’équipe Colombia Tierra de Atletas, Germán Dario Gómez et Rafael Pineda, échappés, avaient entamé la dernière ascension en tête, une montée de 18 km à 6% de moyenne mais à près de 9% dans les trois derniers kilomètres dont un pic à 11%. Rattrapés à dix kilomètres du but, les deux hommes ont assisté en spectateurs au duel entre Nibali et Caruso. Louis Meintjes faisait partie des cinq hommes de tête, mais dans un premier temps seul le Colombien Jefferson Cepeda parvenait à tenir le rythme des deux Siciliens.

Le dernier kilomètre a fait le bonheur de Caruso vainqueur déjà il y a deux jours et qui décroche à 34 ans la 6e victoire de sa carrière

Leader surprise au départ de ce dernier tronçon, le jeune Croate de 19 ans, Fran Miholjevic (Team Friuli ASD) avait lâché prise à 15 km de l’arrivée.

L’Italien Domenico Pozzovivo (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), malade et 5e du général au départ vendredi, avait lui été contraint à l’abandon en cours d’étape.