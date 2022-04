Paris-Roubaix: Wout van Aert sera au départ avec l’idée «d’aller loin»

Les tests cardiaques et analyses sanguines qui ont suivi sa maladie l’ont rassuré. "Dès que je me suis senti bien, j’ai essayé de reprendre l’entraînement. Je cherchais à voir ce que je pouvais faire. Les derniers jours, je me sentais bien, donc je voulais vraiment être là (Paris-Roubaix, Ndlr)", a-t-il fait savoir sur le site de son équipe.

Les regrets d’avoir manqué le Tour des Flandres, puis l’Amstel, restent bien présents. "J’avais fait certains choix et construit mon programme de manière à être au mieux de ma forme lors des Monuments. C’est tombé à l’eau et c’est dommage."

"Heureusement, je n’ai pas été gravement malade. Je n’ai jamais eu de fièvre. C’était plutôt les symptômes du rhume: mal de gorge, nez bouché, tête très lourde. J’ai été fatigué pendant un long moment. Cela ne s’est vraiment améliorée que ces derniers jours."

"Je ne suis certainement pas au niveau que j’avais avant le Tour des Flandres et il y a des points d’interrogation pour Roubaix", a estimé Van Aert. "C’est une très belle course et, bien sûr, je suis quelqu’un qui veut toujours courir pour gagner. Le choix de rouler, même si ce n’est pas dans la meilleure forme possible, c’est surtout pour ne pas avoir le sentiment de tout rater. Bien sûr, on espère avoir les "jambes", mais on sait que ce n’est pas réaliste."

D’où sa décision de prendre le départ dimanche "dans un rôle d’équipier. Du moins, c’est l’idée. C’est une course que l’on ne peut jamais prévoir. Dans un rôle d’équipier, beaucoup de gars sont déjà allés loin ici." Voilà tout le monde prévenu.