Paris-Roubaix : un favori, une inconnue et des certitudes

Le grand favori qu’on n’attendait pas

Pour tous les spécialistes des classiques pavées, c’est l’apothéose du printemps. Pour le grand favori, Mathieu van der Poel, 3e en 2021, victorieux du Ronde et avant cela d’A Travers les Flandres, c’est la possibilité de réussir un fameux triplé alors qu’il y a quelques semaines, on ne l’imaginait même pas courir.

Pour son adversaire privilégié Wout van Aert, privé de Ronde et d’Amstel en raison du coronavirus, il s’agira peut-être d’une chance unique de remporter malgré tout un monument cette saison, même si la perspective de voir le Campinois au départ dans huit jours de Liège-Bastogne-Liège existe aussi. Mais dans quel état, physique et mental, évoluera le champion de Belgique qui a arrêté une semaine et n’a plus couru depuis le 28 mars?

Pour la plupart des autres, c’est l’opportunité de confirmer pour quelques-uns (Mohoric, Küng, van Baarle, Laporte, Kristoff…) un excellent début de saison ou celle de sauver ce qui peut l’être encore dans une campagne qui aura été compliquée par exemple pour les coureurs de Quick Step Alpha Vinyl, emmenés par Kasper Asgreen, ou pour ceux de Lotto Soudal conduits par le jeune Florian Vermeersch, révélé il y a six mois sur ces mêmes routes.

Un parcours identique

Le tracé de la 119e édition de la reine des classiques est quasi identique à celui de l’an dernier sur lequel s’était imposé le malheureux Sonny Colbrelli. Chez les hommes, les candidats à la succession du champion d’Europe auront 257 kilomètres à couvrir dont 54,8 km (300 mètres de plus que l’an passé) de pavés répartis sur 30 secteurs à partir du 96e km et l’entrée à Troisvilles. On en connaît les plus difficiles, la Trouée d’Arenberg (2,3 km), le secteur de Mons-en-Pévèle (3 km) et le Carrefour de l’Arbre (2,4 km), souvent le juge de paix de l’épreuve. Enfin, le passage sur le vélodrome, où les coureurs ont un tour et demi de piste (600 m) à couvrir, offre aussi une arrivée particulière.

La classique la plus ouverte

De toutes les classiques, Paris-Roubaix est celle qui permet aux outsiders de se mettre le plus en évidence. Si une surprise comme celle créée par Dirk Demol en 1988 n’est sans doute plus possible dans le cyclisme moderne, les rescapés de l’échappée matinale peuvent aller très loin, à l’image de Florian Vermeersch, 2e l’an passé. C’est aussi la course qui offre la possibilité à ceux qui peuvent se croire vaincus par la malchance, les chutes ou crevaisons de revenir, parfois de très loin.

De la gadoue à la poussière

Après la mémorable édition de l’an passé, disputée en octobre, sur un tracé détrempé et boueux, cette fois, les concurrents devront en découdre avec la poussière. Ce qui veut dire qu’ils passeront plus vite sur les pavés avec, souvent, une visibilité réduite et, en cas de chute, un impact plus important. C’est même dans des conditions quasi estivales que les coureurs vont évoluer avec 15° au départ et 20° à l’arrivée. Le vent, de sud-est, donc globalement favorable durant toute la course (le parcours tournicote dans sa dernière partie) soufflera très modérément et ne devrait guère influencer et encore moins freiner son déroulement.