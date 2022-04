À la veille d’une épreuve espagnole qu’il a achevée à la 4e place, Remco Evenepoel avait partagé son état d’esprit: il entend briller ce mercredi sur les routes brabançonnes. Depuis son retour en Belgique, il se prépare pour une course qu’il a toujours adorée et qui devrait très bien lui convenir. "Remco m’a fait forte impression lors du Tour du Pays basque", nous explique Gérard Bulens, le consultant de la RTBF. "Le dernier jour, il s’est retrouvé tout seul, sans équipier, et il n’a pas craqué tant que ça. D’accord, il perd près de trente secondes mais ce sont des pentes qu’il n’affectionne pas. Avec un équipier à ses côtés, il aurait peut-être encore davantage limité la casse. Il est en très grande forme."

De là à s’imposer à Overijse, il y a un pas que notre interlocuteur n’hésite pas à franchir. Ce, pour trois raisons. "La plus grande partie de la course se passe dans le Brabant flamand. Ce sont des routes qu’Evenepoel connaît très bien parce qu’il s’y entraîne souvent."

À l’aise en descente

Ensuite, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a gagné en confiance la semaine passée sur les routes espagnoles. "Il a également montré que les descentes ne constituent plus un problème pour lui."

On l’a, en effet, souvent vu à l’avant du groupe des leaders. "Se mettre devant offre l’avantage de pouvoir choisir ses trajectoires, précise Bulens. Mais encore faut-il pouvoir produire cet effort physique."

En outre, Evenepoel a encore exprimé toute sa puissance. "Cela peut lui permettre de faire la différence ce mercredi. La succession de petites bosses rend la course très difficile et dans les derniers kilomètres, plusieurs secteurs sont propices aux attaques. C’est notamment le cas à deux bornes de l’arrivée quand la route fait un S. Cela monte légèrement pendant 300 mètres. Et si on laisse Remco prendre 50 mètres d’avance, il ira au bout."

Voilà ses rivaux prévenus!