Mi-flandrienne, mi-ardennaise, la Flèche brabançonne est une course unique

Si elle a également servi autrefois de tremplin avant le Tour des Flandres, elle se retrouve cette fois coincée entre deux genres de courses, elle qui est plutôt unique avec ses caractéristiques mi-flandriennes mais sans les pavés et mi-ardennaises sans la longueur et la pente des côtes.

Des absences de marque

Quelques jours après l’Amstel Gold Race, elle sera privée de ceux qui préfèrent se focaliser sur Paris-Roubaix disputé dimanche (c’est par exemple le cas de Mathieu van der Poel, de toute l’équipe Jumbo-Visma ou de Greg Van Avermaet) alors que les purs grimpeurs qui seront les vedettes des deux courses wallonnes la semaine prochaine ne sont pas tous présents ce mercredi midi au départ depuis Herverlee.

Le plateau de la classique brabançonne s’en ressent, elle qui avait aussi attiré l’an dernier bon nombre de ceux qui étaient venus découvrir avec cinq mois d’avance quelques difficultés du Mondial de Louvain.

Après des boucles dans les Brabants flamand et wallon, le tracé conduit les concurrents à la succession de Tom Pidcock à en découdre sur le très vallonné circuit local (21,9 km) tracé autour d’Overijse qu’il conviendra de couvrir à trois reprises. C’est là, par-delà les cinq côtes recensées à chaque tour (Hagaard, Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide et le virage-S qui précède la dernière ligne droite), dont les quatre dernières auront même été déjà gravies une première fois, que se jouera la course.

Les deux premiers de l’Amstel Gold Race, Michal Kwiatkowski et Benoît Cosnefroy, seront de la partie, tout comme les deux derniers vainqueurs, Tom Pidcock et Julian Alaphilippe (Philippe Gilbert et Tim Wellens sont d’autres anciens lauréats au départ). Le double champion du monde veut étrenner ce mercredi sur les classiques l’efficacité de la redoutable paire qu’il forme avec Remco Evenepoel pour qui Overijse et les routes de son Brabant sont autant de bons souvenirs. Le Belge y a remporté l’an dernier la Course des Raisins et la Brussels Cycling Classic après deux solos impressionnants dont lui seul a le secret. Il rêve de réussir la passe de trois.

Tous ceux-là, donc, devraient jouer les premiers rôles mais également Dylan Teuns, Michael Matthews, Ben Turner, Oliver Naesen, Jakob Fuglsang, Warren Barguil, Bryan Coquard, Victor Campenaerts, Dries De Bondt, Xandro Meurisse ou le bloc des UAE formé de Marc Hirschi, Matteo Trentin, Alessandro Covi et Juan Ayuso qui voudront tous profiter de l’opportunité que leur offre l’absence de leur leader Tadej Pogacar, lequel prépare les Ardennaises.