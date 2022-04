Esseulé dans le final dans un large groupe, il a dû se contenter de la quatrième place. "C’était dommage de rater le podium, mais c’est comme ça, je peux vivre avec cette quatrième place", analyse celui qui reste l’un des grands favoris du prochain monument, Paris-Roubaix, sur lequel il veut prendre sa revanche après avoir échoué à la troisième place, l’an dernier, alors qu’il était arrivé sur le vélodrome roubaisien dans le bon trio de tête.

Mis en confiance par la conquête de sa deuxième victoire au Tour des Flandres, il est en course pour réussir ce qui n’a plus été accompli depuis 2013: le doublé Ronde-Roubaix, soit gagner le monument flamand et la reine des classiques la même saison.

Une prouesse qui n’a été réussie qu’à douze reprises dans la longue histoire des grandes courses d’un jour. Il n’y a que… des Suisses et des Belges qui ont réussi ce doublé. Avec, pour les Helvètes, Henri Suter en 1923 et Fabian Cancellara (à deux reprises, en 2010 et le dernier en date, en 2013) et nos compatriotes Romain Gijssels (1932), Gaston Rebry (1934), Raymond Impanis (1954), Fred De Bruyne (1957), Rik Van Looy (1962), Roger De Vlaeminck (1977), Peter Van Petegem (2003) et Tom Boonen (deux fois, en 2005 et 2012).

Vainqueur du Tour des Flandres 2020, en octobre, Mathieu van der Poel n’avait pas pu tenter de réussir le doublé, puisque Paris-Roubaix avait été annulé à cause du coronavirus cette année-là. "Je ne me sentais pas dans un super-jour, ce dimanche, à l’Amstel Gold Race, que je ne disputais que pour la deuxième fois", explique-t-il.

"C’était aussi très tactique. Et compliqué à gérer avec la présence de deux Ineos-Grenadiers. Je savais que si je revenais sur Michal Kwiatkowski, j’allais être contré par Tom Pidcock. Je ne pouvais pas réagir à toutes les attaques. Il a fallu faire des choix et je ne regrette pas les miens. Mais je pense que cette épreuve me convient un peu moins que le Tour des Flandres. Je reste satisfait de mon niveau. Je sais que ma bonne forme n’est pas partie. Il me reste une semaine pour récupérer, afin d’être prêt pour Paris-Roubaix, qui sera une course totalement différente de celle de dimanche."

Il n’a pas prévu de disputer la Flèche Brabançonne, ce mercredi, qu’il avait remportée en 2019 et terminée deuxième un an plus tard.