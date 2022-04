Amstel Gold Race: Victoire du Polonais Michal Kwiatkowski d’un rien devant le Français Benoît Cosnefroy

La troisième place est revenue à Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), qui avait provoqué la première sélection définitive dans le Keutenberg, en faussant compagnie au groupe de poursuivants. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), grandissime favori, a dû se contenter de la 4e place.

L’échappée initiale a rapidement réuni sept coureurs: Aaron Van Poucke, Ide Schelling, Johan Jacobs, Owain Doull, Emils Leipins, Luca Rastelli et Davide Gabburo. Ce dernier fut le premier à céder. L’écart avec le peloton n’a jamais pris de grosses proportions. Si bien que Victor Campenaerts (Lotto Soudal) et Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) ont pu faire le "jump" et ont rejoint les échappés tandis que Rastelli était à son tour décroché. Les sept leaders comptaient moins d’une minute d’avance à 75 km de la banderole finale. Campenaerts et Schelling puis Liepins ne parvinrent plus à suivre le rythme.

L’équipe INEOS a pris les choses en main dans le peloton et l’échappée n’y résista pas. Tout était à faire alors qu’il restait 40 kilomètres de course.

Dans le Keutenberg, à 35 km du but, l’attaque de Tiesj Benoot isola onze coureurs à l’avant. Outre l’attaquant figuraient Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Dylan Teuns, Kasper Asgreen, Marc Hirschi, Michael Matthews, Michal Kwiatkowski, Benoît Cosnefroy, Alexander Kamp et Stefan Küng.

A l’abord de la 3e ascension du Cauberg à 25 km, leur avançait était de 21 secondes sur Tim Wellens, parti seul en chasse, et 48 sur le reste du peloton. Pidcock secoua le groupe sans effet. Son équipier Kwiatkowski attaqua à l’entame du dernier tour du circuit local (22 km du but). Cosnefroy fit l’effort et retrouva le Polonais. Teuns partit à son tour mais ne réalisa pas la jonction et était repris par le groupe à 15 km du but.

Le duo de tête creusa un écart de 30 secondes parce que leurs poursuivants directs ne collaboraient pas de manière idéale. À moins de 2 km de l’arrivée, Van der Poel plaça une banderille qui n’eut pas le même effet qu’il y a deux ans lorsqu’il s’était imposé et une ultime accélération ensuite sans davantage d’effet. La victoire n’allait pas échapper aux deux plus audacieux du jour.

Kwiatkowski: «Plus tard, ils diront peut-être que la photo finish était inexacte»

"J’ai appris l’année dernière qu’il fallait attendre un peu avant de manifester mon euphorie", a expliqué le coureur polonais annoncé deuxième pendant quelques minutes.

"Le sprint a été très difficile. J’étais très confiant et je croyais en la victoire, mais en même temps les cinquante derniers mètres étaient super durs. Cosnefroy a accéléré quand j’étais à côté de lui et ce qui s’est passé après l’arrivée a été très confus. Au début, j’étais très triste. Mais j’ai appris, après la 2e place de Tom Pidcock l’année dernière, qu’il faut patienter avant de laisser exploser sa joie. Je n’arrive toujours pas à y croire. Peut-être que plus tard ils diront que la photo finish était inexacte", a expliqué Kwiatkowski, 31 ans, vainqueur en 2015.

"Avec Tom et moi dans le groupe de tête, on ne pouvait viser que la victoire finale. Quand j’ai fait placé mon accélération au sommet du Cauberg, c’était uniquement pour gagner la course. Tout le monde comptait sur moi pour conclure favorablement. Cosnefroy a fait le plus gros du travail, parce que j’avais confiance qu’avec Tom derrière, nous pouvions gagner la course de différentes manières. Ce n’était donc pas à moi de creuser l’écart."

"J’ai connu de nombreux moments difficiles cette saison. J’ai été contaminé au Covid et avant ça, j’ai aussi eu la grippe. La famille est tombée malade et je n’ai pas pu m’entraîner. Du coup, mon programme de course a été chamboulé. Je me suis prouvé à moi-même que je dois être patient et que, tôt ou tard, la victoire serait au rendez-vous. J’ai eu très difficile à me remettre sur les rails, mais regardez, me voilà!", a savouré Kwiatovski.