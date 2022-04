Philippe Gilbert avant l'Amstel Gold Race de dimanche : « J’espère courir la finale avec les meilleurs »

Quel est votre état de santé?

Cela fait des semaines et même des mois que j’ai été malade. J’ai eu une pharyngite avant le Nieuwsblad, qui a duré. Durant Paris-Nice, j’étais encore malade, après, j’ai eu cette bronchite juste avant Sanremo et ça a tourné en sinusite. Pendant une longue période, j’ai eu des soucis avec comme conséquence de n’avoir pu faire la finale des courses ou m’entraîner correctement. J’ai perdu beaucoup d’heures d’entraînement de qualité, j’étais comme bridé, je roulais sans pouvoir le faire avec l’intensité nécessaire. J’ai dû modifier mon programme, supprimer le Tour de Catalogne, lever le pied pour guérir. Dans ce cas, c’est compliqué de progresser.

Vous allez mieux?

Oui, je me sens guéri presque à 100%, les températures sont meilleures aussi, ça aide.

Espérez-vous jouer un rôle important dimanche?

La Volta Limburg (NDLR: courue dimanche où Gilbert s’est classé 10e) m’a donné confiance, j’étais beaucoup mieux. Ce fut une course avec beaucoup d’attaques et de mouvements, j’ai pu suivre, en initier moi-même. C’était la première fois où je me sentais capable d’être à l’avant du peloton, mais c’est clair que ce n’était pas le WorldTour, même s’il y avait un bon niveau. Ce sont des efforts qui m’ont fait du bien. C’était intense, j’ai pu poursuivre en effectuant une bonne semaine d’entraînement avec beaucoup de dénivelé, je sens que la forme arrive.

Le changement de place de l’Amstel au calendrier va-t-il modifier son déroulement?

Il y aura quand même des grimpeurs, je pense. Chez Lotto, des coureurs ont abandonné le Pays basque pour venir. Cette modification bouleverse la suite assez logique des épreuves. Après deux ans de Covid, maintenant, ce sont les élections présidentielles françaises qui changent cela. Je suis content d’être à l’Amstel, il y aura des absents, mais quoi qu’il arrive, il y aura de bons coureurs. Ce sera compliqué quand même.

Vous avez gagné l’Amstel avec des arrivées différentes.

L’arrivée au sommet du Cauberg me convenait très bien, j’aimais cet effort, c’est là que j’avais le plus de chances de m’imposer. J’ai gagné deux fois là-bas mais j’ai continué à m’imposer après les modifications d’arrivée. C’est la preuve que la région et le parcours me conviennent bien.

Ce sera le cas dimanche?

S’il y avait eu dix fois l’arrivée au sommet du Cauberg, je pense que j’en aurais gagné plus encore. Les temps ont changé, j’ai pris de l’âge et des jeunes sont arrivés mais ça reste un effort sur lequel, si je suis en forme, je ne suis jamais très loin.

Que pensez-vous des changements du parcours?

Il y a de petites modifications. La principale, c’est l’approche du Kruisberg, on passait d’une route large à une plus étroite, maintenant, l’approche est plus technique. Le problème est avancé, il faudra être devant, non pas au pied du Kruisberg mais plus tôt. Il y a à cet endroit quatre montées successives jusqu’au Keutenberg où il faut être devant sinon c’est dur de s’en remettre.

Mathieu van der Poel semble le grand favori, non?

Il est toujours le favori dès qu’il est au départ, il est toujours dangereux. Il court peu mais gagne souvent. Ses statistiques de l’année sont impressionnantes, un gros rendement. Il est fort et rapide. Les autres? Je ne sais pas, j’attends dimanche car il y a tellement de changements de dernière minute avec tous les malades.

Quelle performance vous satisferait?

Je serai heureux si je suis dans la même condition qu’à la Volta Limburg: faire la course, courir la finale avec les meilleurs. J’ai repris du plaisir samedi, j’étais acteur, plus uniquement obligé de suivre avant d’être inexorablement lâché. Ce n’est pas comme cela que je conçois le sport.