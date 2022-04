Cian Uijtdebroeks à la découverte de l'Amstel Gold Race, sa toute première grande classique

Infecté par la salmonelle puis le Covid en février, le dernier vainqueur de la Classique des Alpes juniors avait alors pu prendre le temps de sagement se reconstruire à l’entraînement. "L’équipe ne m’avait mis aucune pression quant à la date de mon retour", commente ainsi Uijtdebroeks qui avait alors fait l’impasse sur L’Ardèche et la Drôme Classic. "C’est cette approche qui m’a permis de bien me préparer pour la Semaine Coppi et Bartali où j’ai été agréablement surpris par mon degré de compétitivité. Au plus les jours passaient (NDLR: l’épreuve italienne s’étalait sur cinq jours) et au mieux je me sentais. Pouvoir attaquer des coureurs comme Mathieu van der Poel, Vincenzo Nibali ou Marc Hirschi, c’est évidemment bon pour la confiance!"

Un niveau de forme qui a poussé la formation Bora-Hansgrohe à l’intégrer dans sa sélection pour l’Amstel Gold Race. "Cette épreuve ne faisait pas partie de mon programme initial", continue le vice-champion d’Europe juniors du contre-la-montre. "Nous avions en effet plutôt imaginé que je préparerais le Tour des Alpes (18 au 22 avril) par un stage en altitude. Mais ma condition est actuellement déjà très bonne, nous avons jugé plus opportun de l’aiguiser sur la classique néerlandaise. Cette épreuve pourrait me convenir dans un futur plus lointain et cette première participation m’offrira l’opportunité d’en découvrir les particularités, de m’y faire une première expérience."

Un baptême du feu sur une classique de plus de 250 kilomètres pour celui qui aime pourtant quand les courses se déclinent en plusieurs jours. "Je me vois encore et toujours davantage comme un pur grimpeur et un coureur d’épreuves par étapes, continue Uijtdebroeks. Mais je sais aussi que le cyclisme a changé et que l’ère de l’hyperspécialisation est désormais révolue. Des coureurs comme Pogacar ou Roglic par exemple ne se contentent plus de briller uniquement sur le Tour de France. Si on analyse les derniers classements de Liège-Bastogne-Liège, on se rend compte que les meilleurs coureurs de grands tours y figurent souvent en excellente position. Je pense donc que la Doyenne ou la Flèche Wallonne pourraient me convenir à plus longue échéance. Mais cette année, m’y aligner n’était pas envisageable dès lors que nous avons choisi de faire du Tour des Alpes un des temps forts de ma première partie de saison."

Pour tenter d’apprivoiser le tortillard néerlandais, le coureur de chez Bora-Hansgrohe a effectué une reconnaissance attentive du parcours dès la semaine dernière. "Les changements de direction innombrables sur des courses souvent étroites promettent une finale très nerveuse. Dans les quarante derniers kilomètres, il conviendra ainsi d’être devant. Si je suis encore en course du moins (rires)… L’essentiel pour moi sera de repartir du Limbourg avec le feeling positif. Soit en m’étant mis au service de l’équipe, soit en ayant par exemple tenté un truc à un moment de la course. Car c’est de cette manière que l’apprentissage est le plus intensif!"