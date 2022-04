"Remco ne remportera jamais le Tour de France et le Tour d'Italie", Eddy Planckaert cash au sujet d'Evenepoel

Entre autres sujets évoqués, Planckaert s'est exprimé en long et en large sur Remco Evenepoel. Pour le désormais ex-consultant, le Brabançon a plus de chances de réaliser des résultats dans les classiques que dans les courses à étapes: "Il a déjà gagné la Clasica San Sebastian. Tout mon respect pour cela mais la concurrence sortait du Tour de France. Ce sont les classiques du printemps qui comptent vraiment. On peut espérer qu'il remporte Liège-Bastogne-Liège un jour. C'est une course qui lui convient. Mais Pogacar sera aussi présent et ce sera toujours un problème pour Evenepoel: il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que lui", a commencé Planckaert qui ne conteste en aucun cas les capacités du coureur du Wolfpack.

"C'est un top coureur: contre-la-montre, petites courses à étapes et bingo! Evenepoel va avoir une grande carrière, il peut espérer devenir champion du monde un jour voire champion olympique du contre-la-montre. Mais il ne remportera jamais le Tour de France ou le Tour d'Italie", appuie-t-il.

Pour l'ancien vainqueur des deux monuments pavés, il va toujours manquer quelque chose au coureur de 22 ans pour véritablement se battre avec les meilleurs sur les grands tours: "Evenepoel fera toujours deuxième, quatrième ou cinquième... Mais c'est de gagner dont on parle. Il y aura toujours quelque chose: Evenepoel est jeune... ou il a un mauvais jour. Il va toujours y avoir une étape où il perdra 15 ou 20 minutes sur les meilleurs. Peut-être que la veille, il aura lâché tout le monde. Mais sur une montée de 5 ou 6 kilomètres, Pogacar arrivera à tous les coups maximum dix secondes après lui. Et le lendemain, il craquera et perdra gros. Pogacar lui ne connait pas de mauvais jour. Un coureur qui veut gagner un grand tour ne peut pas connaître de mauvais jour."

Actuellement deuxième au classement général du Tour du Pays basque derrière Roglic, Remco Evenepoel avait quelque peu déçu lors du dernier Tirreno-Adriatico qu'il avait terminé à la 11e place. L'été prochain, le Brabançon devrait également disputer son deuxième grand tour: la Vuelta. Avec, on l'espère, une meilleure préparation qu'avant le Giro qu'il avait abandonné l'an dernier.