Evenepoel: «L’étape de samedi sera cruciale»

L’étape a été marquée par l’échappée de quatorze hommes, dont Mauri Vansevenant, qui furent repris les uns après les autres dans la finale, et dont le Français Victor Lafay fut le dernier à capituler sous la flamme rouge. À ce moment, comme les jours précédents, Remco Evenepoel a préparé l’emballage pour son coéquipier en menant un train d’enfer, un peu trop rapide même, dans les derniers kilomètres.

"J’ai peut-être commis l’erreur de partir trop brutalement à un kilomètre de l’arrivée, a reconnu Evenepoel. Julian a perdu ma roue. C’est la seule erreur que nous avons faite, le fait qu’il ne m’a pas suivi, tout simplement. Nous savions que les 200 derniers mètres étaient légèrement en montée et étroits. S’il avait gardé ma roue, personne n’aurait pu se mêler au sprint, je pense, et si l’arrivée était un peu plus loin, nous aurions gagné. Julian était certainement le plus fort quand on voit comment il est revenu."

Pour l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, c’est donc une nouvelle deuxième place.

"Nous sommes passés tout près, dit-il. C’est dommage de perdre à nouveau de très peu. Le plus important, c’est que tout se soit passé auparavant très bien avec Julian."

Les deux prochaines étapes devraient influer sur le classement final.

"Est-ce que j’attaquerai demain?", s’est interrogé Evenepoel qui a plusieurs fois secoué le groupe des favoris ce jeudi avec un Primoz Roglic en chien de garde très attentif. "Difficile à dire, en plus, Roglic est très fort. L’étape de samedi sera cruciale."