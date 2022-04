Amstel Gold Race: Quick-Step Alpha Vinyl avec une équipe de «débutants» emmenée par Kasper Asgreen

Vainqueur du Tour des Flandres 2021 et meilleur coureur du Wolfpack (23e) dimanche dernier au Ronde, le Danois Kasper Asgreen sera un des leaders de l’équipe sur une course qu’il découvrira, tout comme l’Italien Andrea Bagioli, l’autre leader désigné par la formation de Patrick Lefevere. L’Italien Davide Ballerini, l’Allemand Jannik Steimle et le Belge Stan Van Ticht disputeront aussi l’Amstel pour la première fois, la sélection étant complétée par le Tchèque Zdenek Stybar et le Français Florian Sénechal.