Grand Prix de l'Escaut: vent et pluie vont-ils perturber ce "mondial des sprinters"?

Le G.P. de l’Escaut est la plus ancienne classique flamande, puisqu’il fut créé en 1907, six ans avant le Tour des Flandres ou vingt-sept avant Gand-Wevelgem. La course de Schoten est souvent cataloguée comme le "Mondial des sprinters" et c’est vrai que les quinze dernières éditions se sont toutes finies par un sprint plus ou moins massif. À l’exception d’André Greipel ou plus récemment de Dylan Groenewegen, tous les hommes les plus rapides du XXIe siècle y ont gagné. On pourrait même ajouter l’édition de 2006, gagnée par Tom Boonen, lequel avait devancé les vingt et un coureurs, dont six de ses équipiers de Quick Step, qui formaient la première et seule bordure arrivée au bout d’une course qui avait explosé dès son début.