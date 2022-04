Evenepoel joue les TGV pour Alaphilippe au Tour du pays basque: "Pour un champion du monde, vous vous donnez à fond"

Julian Alaphilippe a enlevé son premier succès de la saison et si le double champion du monde y est parvenu, à l’issue de la 2e étape du Tour du Pays Basque, il le doit en (très) grande partie à Remco Evenepoel. Cette deuxième journée a été marquée par l’attaque de quatre hommes. Les Espagnols Julen Amezqueta (Caja Rural, Ander Okamika (Burgos), Ibai Azurmendi (Euskaltel) et Ibon Ruiz (Kern Pharma), représentant les quatre formations continentales locales, ne furent repris qu’en vue du but, Ruiz étant débordé aux 400 mètres.