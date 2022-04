Alaphilippe débloque son compteur au Tour du Pays basque grâce à un énorme travail de Remco Evenepoel

Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), grâce à un énorme travail de Remco Evenepoel dans la finale, a remporté la deuxième étape du 61e Tour du Pays basque (WorldTour), mardi. Au bout de 207,6 km entre Leitza et Viana, le double champion du monde français a devancé son compatriote Fabien Doubey (TotalEnergies) et Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert). La première difficulté, en tout début de course, l’Uitzi (3,7 km à 6,9 pour cent), inspirait quatre aventuriers, tous basques: Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Ander Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskatel-Euskadi) et Ibon Ruiz (Kern Pharma). Ils restaient à quatre sur le Lizarraga (9,6 km à 5,4 pour cent) et comptaient jusqu’à 6 minutes d’avance sur le peloton.