"Tadej était le plus fort aujourd’hui, il était impressionnant et c’est dommage qu’il ne soit pas monté sur le podium, finalement; il le méritait amplement", a reconnu Mathieu van der Poel après son second succès dans le Ronde.

Pour la troisième fois de suite, le Néerlandais s’est présenté à Audenarde avec un adversaire pour jouer la victoire au sprint. Après avoir pris la mesure de van Aert en 2020, puis s’être fait surprendre par Kasper Asgreen il y a douze mois, MvdP a mené le sprint à sa guise alors que le double lauréat de la Grande Boucle se faisait surprendre par le retour de van Baarle et Madouas, qui vinrent se mêler in extremis au duel.

"Je n’étais pas nerveux, expliqua le coureur d’Alpecin-Fenix. J’étais seulement occupé à préparer mon sprint; je ne pensais pas aux deux dernières éditions. J’étais focalisé sur Tadej."

Pour van der Poel, le sprint fut finalement moins compliqué que les deux efforts qu’il avait dû produire pour rester dans le sillage d’un (presque) intenable Tadej Pogacar.

"C’est incroyable ce qu’il a montré, disait-il. J’ai vraiment souffert pour rester dans sa roue. Sur la dernière (des trois) montée du Quaremont et surtout au Paterberg, j’étais vraiment à bloc. J’étais plus dans le rouge qu’au sprint; j’ai essayé de rester dans sa roue et j’espérais après pouvoir récupérer pour le sprint. Le Vieux Quaremont est une côte plus longue qui convenait à ses qualités de grimpeur. Il l’a monté à un rythme incroyable; j’ai vu nos performances sur Strava (NDLR: le record de l’ascension a été battu par les deux hommes). Ma chance a été qu’il y a au milieu de la montée une partie moins pentue où j’ai pu plus ou moins récupérer un peu. Après, j’ai encore dû m’accrocher dans le Paterberg. Jamais, je n’ai dû me donner autant à fond que là pour ne pas me faire lâcher. Le plus important, c’est d’avoir les jambes. Du point de vue de la puissance et des valeurs développées, ce fut sans doute mon meilleur Tour des Flandres. Je suis heureux d’avoir pu tenir la roue de Pogacar."

Le Néerlandais ne tarit pas d’éloges pour Pogacar. "On connaît ses qualités, on a déjà vu aux Strade Bianche ce dont Tadej est capable. Ou à Waregem mercredi. Il avait manqué la bonne échappée, mais il était déjà super fort."

Il y a un mois, on n’imaginait pas van der Poel au départ du Tour des Flandres. "Que j’en sois là aujourd’hui est la performance la plus remarquable de ma carrière", poursuivit van der Poel. "Quand j’ai dû mettre fin à ma saison de cyclo-cross, fin décembre, je ne pensais pas encore aux classiques, car c’était loin, mais quand je suis resté un mois sans vélo, que je voyais que cela n’allait pas aussi vite qu’espéré, je ne dis pas qu’il y a eu un moment de panique, mais quand même, on s’est inquiété. Après, j’ai repris doucement, on imaginait alors que j’effectuerais ma reprise à l’Amstel. Puis, après deux ou trois semaines en Espagne, j’ai senti une progression, mais je n’imaginais jamais alors que je serais à ce niveau en recommençant. Même avant Milan-Sanremo (NDLR: sa course de reprise), je savais que j’étais en bonne forme, je voyais mes valeurs à l’entraînement, mais la course c’est autre chose. Un mois avant Sanremo, j’aurais dit que me retrouver ici en vainqueur était impossible."

MvdP semble avoir évacué ses soucis au dos. "J’ai travaillé énormément pour revenir et je dois remercier tous ceux qui m’ont aidé, disait-il. Je dois aussi m’astreindre à des exercices quotidiens pour renforcer ma musculature dorsale."

Ses prochains rendez-vous seront l’Amstel (dimanche) et Paris-Roubaix (le 17). "Mais d’abord, je veux savourer ce succès et récupérer de mes efforts", expliqua-t-il. "Normalement, je ne ferai pas Liège-Bastogne-Liège (le 24 avril), car je veux prendre du repos avant le Giro qui est, pour le moment, prévu à mon programme même si ce n’est pas sûr à 100%. Je veux donc effectuer un stage d’altitude, comme je viens de le faire, à Denia."

L’ancien coureur Alexander Kolobnev y possède un centre d’entraînement, le Syncroferia, où on retrouve des chambres hypoxiques simulant l’altitude.