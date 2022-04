Monfort: «Maintenir Arnaud dans cette dynamique»

"Mercredi, j’avais abandonné ‘À Travers la Flandre’car j’avais été retardé par une chute et je souffrais d’un léger refroidissement, commentait le coureur de Lescheret. L’équipe m’avait fait comprendre que cela n’avait pas grande utilité de vouloir terminer à tout prix. Mais je me savais en forme. Lors de la reconnaissance du parcours effectuée vendredi avec Philippe Gilbert, qui connaît la région comme sa poche et m’a parfaitement guidé en course, j’en avais eu une nouvelle confirmation. L’analyse des données chiffrées de mon sprint le prouve aussi puisque, si je n’ai pas battu de record, les valeurs sont très hautes après une course aussi exigeante, marquée par des températures très froides et de la neige par endroits. J’ai vraiment de très bonnes jambes actuellement."

Elles lui ont été bien utiles pour digérer les plus de 3000 mètres de dénivelé positif recensés sur les 195 kilomètres du parcours et répondre à l’attaque décisive de Tom Dumoulin à 19 kilomètres de l’arrivée.

"Ce parcours s’apparentait très clairement à une sorte de mini-Amstel Gold Race", commente Maxime Monfort, le directeur sportif de Lotto-Soudal qui pilotait l’équipe belge samedi de l’autre côte de la frontière. "Au-delà de la performance physique que représente l’encaissement de la difficulté de ce parcours, j’ai été impressionné par la maturité avec laquelle Arnaud a couru. Nous avons eu de longues discussions en amont de cette Volta Limburg car je voulais lui faire comprendre qu’il devait parfois avoir une plus grande confiance en lui et ses moyens, qu’il ne devait pas hésiter à faire passer le message quand il se sentait dans une bonne journée, auquel cas nous étions alors capables d’adapter notre stratégie de départ pour jouer sa carte. Il a très bien réagi puisque c’était initialement Andreas Kroon qui incarnait notre atout principal mais nous avons finalement décidé de plutôt jouer la carte du jeune Wallon quand il a affirmé se sentir bien. Il a fait une course assez incroyable par sa consistance car il ne s’est jamais caché dans la finale sous prétexte qu’il possède une bonne pointe de vitesse. Entre l’augmentation de son volume d’entraînement et certaines courses au niveau WorldTour, il continue de grandir et de se développer. D’ici quelques années, je suis convaincu qu’il pourra venir sur l’Amstel avec de l’ambition par exemple."

Dans un avenir plus immédiat, Arnaud De Lie s’alignera ce mercredi sur le GP de l’Escaut, souvent présenté comme le championnat du monde des sprinters. "Ewan faisant l’impasse, il y sera notre carte maîtresse, conclut Monfort.