Mathieu van der Poel: "Je n'étais même pas sûr de faire les classiques, c'est incroyable"

Longtemps en tête en compagnie du Slovène Tadej Pogacar, le Néerlandais a dû "puiser dans ses ressources avant de tout mettre" dans le sprint, au terme duquel il a devancé son compatriote Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ). "Je n'étais même pas certain de pouvoir courir les classiques flamandes et maintenant je remporte le Tour des Flandres après A Travers la Flandre, c'est juste incroyable. J'ai travaillé comme vous ne l'imaginez pas, je vais maintenant pouvoir en profiter".