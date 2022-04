Tadej Pogacar se souvient de son 1er Ronde, en U23: "J'avais eu des crampes"

Sans prononcer un mot plus haut que l’autre, quitte à ce que ses auditeurs se pensent subitement malentendants, il a planté le décor. Avec calme et simplicité. Comme toujours.

La reconnaissance de ce vendredi

"Avec le mauvais temps, je n’ai pas pris beaucoup de plaisir. Lors de la reco, les routes ne m’ont pas plu mais ça peut être bien différent le jour de la course. J’ai pu constater que les montées sont beaucoup plus courtes qu’à Liège-Bastogne-Liège, mais si j’ai de bonnes jambes, ça ne devrait pas poser de problème. J’aimerais me souvenir de tous les virages empruntés mais ce ne sera pas le cas. Je compterai sur l’expérience de Matteo (Trentin) pour me guider."

Pourquoi il prend part au Ronde

"Cela fait partie des plans que j’ai établis cet hiver. Je ne garde pas un bon souvenir de mon expérience en U23 mais le contexte n’est plus le même."

Son expérience en U23

"Mon Ronde en U23? J’avais eu des crampes. Il faisait chaud et je ne m’étais pas trop amusé. D’ailleurs, j’avais terminé quinzième ce jour-là."

Les enseignements d’À Travers la Flandre

"J’ai pu remarquer que ces courses flandriennes sont très nerveuses. Je sais que j’ai commis une erreur de placement qui m’a coûté cher. Je me trouvais trop loin quand il y a eu l’attaque décisive. Je ne ferai plus la même faute, cette fois-ci. J’ai aussi pu voir que les pavés constituent un choc pour le corps et l’esprit. Quand on passe à fond, ça secoue assez fort."

Lui, un favori?

"Ne me mettez pas en haut de votre liste des favoris. Je donnerai tout ce que je peux et je me battrai pour être devant mais je n’ai aucune expérience de cette course si particulière. En principe, les longues distances et le froid me conviennent assez bien. Ma crainte est de ne pas avoir les jambes pour être bien placé quand il le faut. En prenant part au Tour des Flandres, je sors de ma zone de confort mais ça ne me fait pas peur. Le Ronde est une si belle course!"

La quête des cinq monuments

"Si je veux les gagner tous les cinq? Voyons d’abord ce que ça donne dimanche. Et puis, il y a Paris-Roubaix. A priori, c’est une course vraiment difficile pour moi. Mais on ne sait jamais."

Son premier souvenir du Tour des Flandres

"Je roulais déjà depuis deux ans quand j’ai entendu parler du Tour des Flandres. Vous savez, en Slovénie, on parle surtout du Tour de France. Le pays ne vit pas pendant une semaine pour des courses, comme c’est le cas en Belgique."