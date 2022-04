Une série Netflix sur le Tour de France 2022 en préparation

La série sera composée de huit épisodes de 45 minutes et " lèvera le voile sur les coulisses de huit équipes emblématiques, depuis la préparation jusqu’à la ligne d’arrivée: AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Équipe cycliste Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Team Jumbo-Visma et Team Quick-Step Alpha Vinyl" indique A.S.O. dans un communiqué. On pourra donc y observer le quotidien de Wout Van Aert, Julien Alaphilippe ou encore Geraint Thomas.

Ainsi, après une première apparition sur la plateforme avec la série consacrée à l’équipe Movistar, le cyclisme risque de faire une nouvelle entrée fracassante sur la plateforme américaine. " Ce projet s’inscrit plus que jamais dans notre stratégie globale qui vise à rendre notre sport encore plus accessible et à lui permettre de rencontrer une audience encore plus large", explique le directeur général d’ASO Yann Le Moënner.

Les tournages ont commencé il y a peu et vont s’étaler jusqu’à la fin de la Grande boucle. La diffusion, elle, est prévue au début de l’année 2023. Ça promet!